Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 85. yıl dönümünde saygı, sevgi ve özlemle andı.

MDP'den yayımlanan mesajda, “Bugün hepimize düşen görevin Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC'yi bütün ilkeleriyle savunmak, günümüzün ilerlemeleri ve hızlı iletişim olanakları içinde dünyadaki çağdaş demokrasi paralelinde geliştirerek sonsuza dek yaşatmak olmalıdır" denildi.

Mesajda, 6 ilçede yer alan birçok camiye yarın öğle namazına müteakip Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhuna ithaf amacıyla cami cemaatine dağıtılmak üzere helva takdim edileceği de kaydedildi.