Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP), “Türk milliyetçiliğinin simge ismi, Türk dünyasının başbuğu, fikir ve mücadele adamı” merhum Alparslan Türkeş’i, rahmet, minnet ve saygıyla andı.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, mesajında, Lefkoşa’da doğup, henüz genç yaşlarda Türkiye’ye adım atan “Başbuğ” Alparslan Türkeş’in, yalnızca Anadolu’da değil, bütün Türk dünyasında kalplere dokunduğunu, ülküsüyle nesiller yetiştirdiğini kaydetti.

“O, yalnızca bir siyasi lider değil; millî duruşun, karakterin ve inancın abideleşmiş hâlidir.” diyen Büsküvütçü, mesajında şunları dile getirdi:

“Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, Alparslan Türkeş’in izinden gitmekte; Türk milletinin birlik, dirlik ve geleceği için onun bizlere bıraktığı dava mirasını taşımaktayız. 'Hepiniz birer Türk bayrağısınız' sözünü sadece bir ifade değil, bir yaşam felsefesi olarak kabul etmekteyiz. Başbuğ Türkeş’in ruhu şâd, mekânı cennet olsun.”