Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Cemre Seziner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile mesaj yayımladı.

Seziner mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104. açılış yıl dönümü anısına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğine dikkat çekerek,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çocukların Dünya'ya barış, sevgi, kardeşlik mesajları yanında bağımsızlık ve egemenliklerine sahip çıktıklarının mesajını da vermekte olduklarını kaydetti.

“Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı bilgi yönünden donanımlı, geçmişi idrak etmiş, geleceği planlayabilen, uluslararası arenada yaşıtlarıyla yarışabilir hale getirebilmek için başta aileler olmak üzere eğitim kurumlarına da büyük görevler düşmektedir.” diyen Seziner, “Günümüz bilgi çağında teknolojinin nimetlerini doğru kullanma koşuluyla çocuklarımızı geleceğe hazırlamak Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak bizim en öncelikli ana hedefimiz olmaya devam edecektir. Çünkü bugünün çocuklarını, yarının gençleri olarak onları bugünden başlayarak geleceğe hazırlamak aynı zamanda bir ulusal görevdir diye düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.