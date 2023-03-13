MASKİ Genel Müdürlüğü, kurum içi eğitim programları kapsamında Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilçe abone sorumlularına yönelik eğitim programı düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yaşayan vatandaşların daha kaliteli ve hızlı bir şekilde hizmet almaları adına personele yönelik kurum içi eğitim programlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Abone İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilçe abone sorumlularına yönelik eğitim programı düzenlendi. BESOT binasında düzenlenen ve Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş başkanlığında gerçekleşen eğitim programına ilgili şube müdürleri de katılım sağladı. Eğitim programında ilçelerde görev yapan personelin görev ve sorumlulukları görüşüldü. Daire Başkanı Akbaş, personele abonelik iş ve işlemleri hakkında detaylı bilgiler vererek, nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında tecrübelerini paylaştı.

“PERSONELLERİMİZLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ”

Daire Başkanı Talip Akbaş, “MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa’mıza kaliteli ve eksiksiz hizmet ulaştırma noktasında çalışmalarımız gayretle sürüyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın abonelik iş ve işlemleri ile ilgili herhangi bir sıkıntı veya aksaklık yaşamamaları için ilçelerde görev yapan personelimizle sürekli iletişim halindeyiz. Personelimize yönelik eğitim programları düzenleyerek de istişarelerde bulunuyor, tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Kaliteli hizmet noktasında bu programların oldukça verimli geçtiğini düşünüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.