Limasol’da faaliyet gösteren bir pizzacı dükkanına maskeli kişiler tarafından bombalı saldırıda bulunuldu.

Aynı işyerinin ikinci kez saldırıya uğradığına dikkat çeken Politis dün saat 04.20’de maskeli bir kişinin, pizzacı dükkanına giderek içeride bulunan yabancı uyruklu iki kişiyi silah zoruyla dışarı çıkardıktan sonra elindeki el yapımı bir nesneyi ateşleyip binanın ön camına fırlattığını yazdı.

Habere göre atılan nesne cam giriş bölümüne çarptıktan sonra patladı ve yanmaya başladı. Maskeli kişi daha sonra kendisin bekleyen araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Bekleyen araçtaki şoförün de maskeli olduğu belirtildi.

Saldırıda kullanılan aracın daha sonra polis tarafından yanar halde bulunduğu ve kundaklanan aracın, bir Suriyeliye ait olduğu ve 6 Şubat’ta çalındığı ihbarında bulunulduğu bilgisine ulaşıldığı belirtildi.