MART AYININ ORTASINA GELİNDİ MAAŞLARI HALA DAHA ÖDENMEDİ

Ergün Yahat

KKTC Hastanelerinde taşeron firma üzerinden hizmet veren özel güvenlik görevlileri ayın ortasına gelinmesine rağmen maaşlarını alamadıkları için bazı bankalardan tarafından blacklist olarak mağdur edildiklerini iddia ettiler.

Özel güvenlik şirketinde çalışan yaklaşık 160 özel güvenlik görevlisi, çalışanları bizleri kim koruyacak" şeklinde mağduriyetlerini dile getirirken devlet yetkililerinden bu işe bir çözüm bulunmasını istediler.