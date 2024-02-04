Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Marios Chrysiliou bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mehmet Can Aka, mahkemede olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa Ortaköy’de bir süpermarkette N.A.’ya ait Samsung Galaxy A 51 model cep telefonunun alışveriş ödeme kasasında masasında unutulduğunu söyledi. Polis, unutulan cep telefonunun aynı tarihte kimliği meçhul bir şahıs tarafından çalındığını belirtti.

Polis memuru, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, 20 Ocak’ta iş yerinde güvenlik kameralarından yapılan incelemede cep telefonunun Marios Chrysiliou tarafından çalındığını ve zanlının Metehan Sınır Kapısından Güney Kıbrıs Rum Yönetimine çıkış yaptığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlı hakkında Ocak ayında tutuklama emri temin edildiğini söyledi. Polis memuru, zanlının 3 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yapmak isterken, Metehan Kara Giriş Kapısında tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlının ifadesinde cep telefonunu güneyde birlikte çalıştıkları Ali isimli bir şahsa verdiğini söylediğini aktardı. Polis, zanlının cep telefonunu çaldığı gün yanında iki şahsın olduğunu, bu kişilerden ifade alınması gerektiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, cep telefonunun henüz bulunmadığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.