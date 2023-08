MARKETTE HIRSIZLIK YAPANLAR

NEZARETTE HAPİSHANEYE

ÜLKENİN TOPRAKLARINI SATANLAR

HALA KOLTUKLARDA, HALA YÖNETİMDE...

Yine bir market hırsızlığı. Bu saatten sonra başka ne bekliyorsunuz ki. Bunlar iyi günler. Bunlar market hırsızlıkları. Sonrası bankalar, evler, araçlar. Çok yakında insan kaçırma. Ülkenin gittiği yol bu.

Her geçen gün kalabalıklaşan nüfüs ile her türlü, olayın yaşanmasına sebep fırsatlar tüm hızı ile devam ediyor. Birileri ekmek, birileri et, birileri yiyecek içecek, kimileri de olmadık şeyler çalmaya devam edecek. Yalnız işin enresan yanı şu ki, bu tür hırsızlıklar anında cezaya tabi tutuluyor. Hemen mahkemeler yapılıyor, ifşalar ediliyor mahkum ediliyor.

NEDEN???

Çünkü olması gerek budur. Çünkü HIRSIZLIK kabul edilir olamaz. Çünkü hırsızlık kötü bir karakterin ve açığın sonuçudur. Çünkü size ait olmayan bir şeyi ALMAK, SATMAK, KİRALAMAK SUÇTURRRRR... Tabi ki bu tür suçların cezaları olmalı. Tabi ki mahkum edilip toplumdan ayrılmalı. Hiç bir suç cezasız kalmamalıdır.

PEKİ

ÜLKENİN TOPRAKLARINI YAVAŞ YAVAŞ SATANLAR NE OLACAK?

*Bu şeklide ki HIRSIZLIĞIN cezasını kim verecek?

*Yabancı yatırımcı hikayeleri ile ülkenin topraklarını satanların cezası ne olacak?

*Ülkeden toprak almak isteyenler çoğaldı ne demektir?

*Hiç bir şeklide makamlara güvenerek, toprak satma hakkları olmamasına rağmen bunu yapanların cezası ne olacak?

*Kanla canla alınan ve yıllarca üzerinde yaşanan, onca toprağın YAHUDİNİN, RUSUN ellinde ne işi var?

*Yaşanılan bu lale devrinde , halkın hakkını da toprağını da, yaşam hakkınında elinden almak hanginize verildi?

*Küçük bir ada parçasını kime, nasıl, ne kadara peşkeş çektiğinizin hesabı, siz tahtlarınızda olan yaverlere kim soracak?

*Yargının sadece garibana işlediği bu ülkede, asıl HIRSIZLAR ne zaman yargılanacak?

* Halkın, emekcinin, gelecek nesillerin hayatlarını ÇALAN onca para gözleri kim sorgulayacak?



HİÇ KİMSE, HİÇ BİR YARGI VE TABİ Kİ HİÇ BİR SİSTEM...

Çünkü ev sahibi de onlar, hırsız da onlar. Çünkü avcı da onlar , avda onlar. Çünkü emir makamı deler geçer. Çünkü ele mahkum olan , her türlü ihanetin içinde olur. Çünkü pantolon cepleri kendilerine daha yakın. Çünkü bu ülke bizler uyuyorken çoktan SATILMIŞ. Çünkü ne yazık ki PARA kör de eder, sağır da bırakır.

Ülkenin bel kemiği olan EĞİTİM, SAĞLIK VE EKONOMİ ne yazık ki artık başka ellerde. Ellerimiz ile ettiğimizi, geleceğimiz ile ödüyoruz. Başka bir izahı yok bunun. Bir zamanlar yürüdüğünüz yollarda artık çeşit milletten insan yürüyor. Bir zamanlar okuduğunuz okullarda, yabancı bir çok insan okuyor. Bir zamanlar ilk öncelikli sağlık aldığınız hastanede, şimdi ne yazık ki sonlardasınız. Bir zamanlar boş olan hapishaneler şimdi yabancı suçlular ile dolu.



EKMEK ÇALAN , ET ÇALAN , YEMEK ÇALAN

SEBEBİ ORATADA..

AMA GELECEK ÇALANIN NE SEBEBİ OLUR, NE İZAHI , NE DE KABULÜ...



KARAKU