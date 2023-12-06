Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da marketlerden 28 bin TL değerinde 22 şişe içki çalan Ege Mert Zor ve Özhan Karapınar tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevi polis memuru Doğukan Can olguları aktardı.

Polis, 3 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çakıl Market isimli işletmeye müşteri olarak giren zanlıların içki reyonunda satışa sunulan 1475 TL değerindeki Chivas Regal “18 Years” marka viskiyi Ege Mert Zor’un giymekte olduğu montunun iç kısmına saklayıp ödemeden çıkış yaparak sirkat ettiklerini söyledi. Polis, olayın 5 Aralık’ta bildirildiğini, zanlıların tespit edilerek, aynı gün tutuklandıklarını, tasarrufunda bulunan sırt çantası içerisinde yapılan aramada yaklaşık 15.000 Türk Lirası değerindeki 2 adet Black Label “12 Year” marka 37.5 Cl viski, 3 adet Black Label “12 Year” marka 75 Cl viski, 1 adet Chivas Regal “18 Years” 70 Cl viski, 1 adet Bowmore “12 years” marka 70 cl viski, 1 adet Double Black marka 1 Lt. viski, 2 adet Chivas Regal “12 Years” marka 70 Cl viski, 1 adet Caol Ila marka “12 Years” 75 Cl viski, 1 adet Lagavulin marka “16 Years” marka 70 Cl viski tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlıların birlikte kaldığı evde yapılan aramada ise 13.000 Türk Lirası değerindeki 6 adet Chivas Regal “18 Years” marka 70 cl viski, 2 adet Black Label marka 70 cl viski, 1 adet Bowmore “12 years” marka 70 cl viski ve 1 adet Chivas Regal “13 Years” marka 70 cl viski bulunarak emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların ifadelerinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren Besmar Süpermarket, Okmar Süpermarket ve Belça Süpermarket isimli işletmelere birçok kez girip, içki reyonunda satışa sunulan muhtelif markalardaki içkileri sirkat ettiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Ege Mert Zor, “sadece 8 şişe çaldım, diğerlerini satın aldım, daha yüksek fiyata satıp, para kazanacaktım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.