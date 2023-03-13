Manisa Doruk Koleji FLL Junior Elektrik Yıldızları Takımında yer alan minik öğrenciler, MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Merkez Atıksu Arıtma tesisi ve tesisin yüzde 35’lik enerji ihtiyacını karşılayan Güneş Enerjisi Santralini gezerek inceleme fırsatı buldu.MANİSA (İGFA) - Doruk Koleji'nin minik öğrencileri MASKİ’nin çevreci yatırımlarını inceledi.

Gediz ve Bakırçay nehirlerinin temizlenmesi için 80 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Manisa Merkez Atık Su Arıtma Tesisine enerji tasarrufu için Güneş Enerjisi Santrali kuruldu.

Tesisin yüzde 35’lik enerji ihtiyacını karşılayan Güneş Enerjisi Santrali, (GES) Manisa Doruk Kolejinin minik öğrencilerini ve danışman öğretmenlerini ağırladı.

FLL Junior Elektrik Yıldızları Takımı içerisinde yer alan öğrenciler 1 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor’ turnuvası öncesinde düzenledikleri bu gezide, yetkili personel tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı teknik bilgi aldı.

Öğrenciler merak ettikleri pek çok soruya detaylı cevaplar bulurken, yenilenebilir enerji kaynaklarının çevresel faydaları hakkında da bilgi sahibi oldular.

Merkez Atıksu Arıtma Tesisini de gezen öğretmenler ve öğrenciler tesislerin Manisa’ya kazandırılmasından dolayı MASKİ’ye teşekkür ettiler.