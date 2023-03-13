Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin eğitim alanında eşitliği yakalayabilmesi amacıyla hayata geçirdiği MABEM’de LGS-YKS kursları için kayıt kabul sınavı gerçekleştirdi. İl genelinde 2500 öğrencinin girdiği sınav sonucunda başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırmaya hak kazanacak.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede hayata geçirilen ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmet veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri, 7’inci ve 11’inci sınıf öğrencilerinin gireceği LGS ve YKS’ye hazırlık kursları için kayıt kabul sınavı gerçekleştirdi.

17 ilçede gerçekleştirilen sınavda il genelinde 2500 öğrenci ter döktü. Sınav sonucuna göre başarılı olan öğrenciler MABEM’e kayıt yaptırabilecek.

Deneyimli öğretmen kadrosu, çeşitli eğitim ve başarı seminerleri, birebir eğitim ve etüt imkanı, deneme sınavları, analizli takip sistemi, öğrenci koçluğu ve yapılan seviye tespit sınavları ile öğrencilere eğitimde fırsat eşitliğini sunan MABEM’de öğrenciler hayallerine bir adım daha yaklaşmanın güveniyle eğitim almayı sürdürüyor.

Başarı çıtasını her yıl daha da yukarı taşıyan MABEM kursları öğrenciler ile hayallerindeki gelecek arasında bir köprü vazifesi görerek, öğrencilerin başarı basamaklarını tırmanmalarına destek olmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “MABEM’ler, 17 ilçemizde eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla öğrencilerimizi LGS ve YKS’ye hazırlıyor. Yüzde 98’in üzerinde başarı oranına sahip olduğumuz MABEM eğitim kurumlarımız, yeni dönem de öğrencilerimizin hayallerindeki gelecek için en iyi eğitimi vermeye devam edecektir” dedi.