MEMUR SEN Genel Başkanı Akın Manga, Meclis’i, adaletin erken tecellisi için üzerine düşen yasama görevini yerine getirmeye davet etti.

Manga, yazılı açıklamasında, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in yaptığı konuşmaya değinerek, ibret alınması gereken unsurlara işaret etti.

Şefik’in hukuk, ceza ve idari suç dava sayısındaki artışın kural tanımazlık olduğu, personel eksikliği, tahsilatın zamanında yapılmaması konularındaki sözlerini değerlendiren Manga, “İlgili tüm kurumların denetim mekanizmalarını zamanında ve yeterli düzeyde yapmamaları da, adeta kural tanımamayı teşvik edici niteliktedir.” dedi.

Kaçak işçilerin kayıt altına alınmamasının devlet ve sosyal fonlarda gelir kaybına neden olduğunu belirten Manga, potansiyel suçlu yaratıldığını savundu.

Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanması ve caydırıcılığın teşviki için, siyasi iradenin süratle yasalardaki güncellemeleri yapmasının acil bir ihtiyaç olduğunu da belirten Manga, sendikanın adalet sistemine güveninin tam olduğunu kaydetti.

