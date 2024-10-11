Maliye-Sen yazılı açıklamasında, halkın, ekonomik kriz başta olmak üzere çözülmesi gereken pek çok sorunun baskısı altındayken, ülkenin yönetiminden sorumlu olanların koltuk kavgasıyla meşgul olduğunu savundu.

Meclis Başkanlığı seçimlerinin, halkın ihtiyaçlarını göz ardı ederek yapıldığını ve Kıbrıslı Türklerin hak etmediği bir “rezalete” sahne olduğunu öne süren Maliye-Sen, şunları dile getirdi:

“Hukuk dışı hareketleriyle Meclis İç Tüzüğünü tanımayan Zorlu Töre ve bu süreci ısrarla devam ettiren Ünal Üstel, her fırsatta ‘Yüce Meclis’ ifadesini kullanırken Cumhuriyet Meclisi’nin itibarını ayaklar altına almıştır. Halkın iradesini temsil etmesi gereken bu makam, maalesef siyasetin dar gündemleri uğruna zayıflatılmıştır. Yaşanan bu olaylar neticesinde, kazanan yine siyasetin kendi gündemi olurken, kaybeden KKTC halkı olmuştur. Bu sürecin sorumluluğu, halkın acil meselelerini bir kenara bırakıp, kendi kavgalarını ülkenin gündemine taşıyan mevcut hükümettedir. KKTC'nin ihtiyacı, halkın sorunlarını merkeze alan, güçlü ve istikrarlı bir yönetimdir. Maliye-Sen olarak, ülkemizi daha iyi bir geleceğe taşıyacak kararlı ve sağlam bir hükümete duyulan gereksinimi bir kez daha vurguluyoruz. Mevcut siyasi çıkar çatışmalarının yerini, halkın refahını önceleyen ve ülkenin ihtiyaçlarına odaklanan bir yönetim anlayışının almasını talep ediyoruz.”