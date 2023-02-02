Aydın: "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu faturalara zam yapmamıştır" Aydın: "Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu faturalara zam yapmamıştır"

 Maliye Bakanlığı'nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ederken, ödemeler şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile de paylaşılıyor.

Buna göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2023’den 31 Ocak 2023’ye kadar piyasaya toplam 652 milyon, 151 bin, 726 TL, 62 kuruş ödeme yapıldı. Maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı ise; 1 milyar, 718 milyon, 132 bin, 703 TL, 38 kuruş. Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 370 milyon, 284 bin, 430 TL ödeme yaptı.