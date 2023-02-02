Maliye Bakanlığı'nın, cari ve muhtelif ödemeleri rutin seyrinde devam ederken, ödemeler şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile de paylaşılıyor.

Buna göre, Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü'nden alınan ödeme kalemleri doğrultusunda, 1 Ocak 2023’den 31 Ocak 2023’ye kadar piyasaya toplam 652 milyon, 151 bin, 726 TL, 62 kuruş ödeme yapıldı. Maaş ve maaş nitelikli ödemelerin toplamı ise; 1 milyar, 718 milyon, 132 bin, 703 TL, 38 kuruş. Böylelikle, Maliye Bakanlığı, Ocak ayı içerisinde toplam; 2 milyar, 370 milyon, 284 bin, 430 TL ödeme yaptı.