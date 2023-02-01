Maliye Bakanlığı’na bağlı Bütçe Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görevden alma ve atamalar yapıldı. Görevden alma ve atamalarla ilgili kararlar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bütçe Dairesi Müdürlüğü görevine 25 Temmuz 2019 tarihinde atanan Halil Muhtaroğlu görevden alındı, yerine Mehmet Cabacaba atandı.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü görevini 22 Haziran 2016 tarihinden beridir sürdüren Mustafa Deveci de görevden alındı ve yerine Veysi Bozcan getirildi.