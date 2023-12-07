MALİYE BAKANLIĞI'NA SESLENİYORUZ: TÜRKİYE'DEKİ SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE UYGULANAN YAPTIRIMLAR ÜLKEMİZDE DE UYGULANSIN!

KIBRIS MANŞET olarak dün ülke gündemine getirdiğimiz ve büyük yankı uyandıran sigortacılık sektöründe yaşanılanların etkisi halen devam ederken Türkiye'de sigorta sektöründeki bir gelişmeyi yetkili bakanlığın ve halkımızın gündemine taşımak istiyoruz.

Türkiye Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), mevzuata aykırı işlemleri ve kötü yönetimleri nedeniyle bir süredir kademeli önlemler uygulanan ve verilen makul süreye rağmen durumlarını iyileştiremeyen Gri Sigorta ve Mellce Sigorta'nın mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabı’na bırakılmasına karar verdi. SEDDK yaptığı basın açıklaması ile sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün kurum tarafından sürekli gözetim ile denetimi altında olduğunu dile getirdi.

Makul süre verdikten sonra durumunu iyileştirmeyen üye sigorta şirketleri hakkında 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 20’nci maddesi uyarınca söz konusu şirketlerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin tamamının görevlerine son verilerek yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sigorta portföylerinin idaresinin Güvence Hesabına bırakılmasına karar verildiğini kaydeden SEDDK'in bu tutumunun ülkemizde bulunan ilgili kurumlara örnek teşkil etmesini temenni eder, iddiaların takipçisi olacağımızı bir kez daha vurgularız.