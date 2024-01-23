Maliye Bakanlığı ile KKTC Merkez Bankası arasında pandemi dönemine ait kullandırılan kredilerle ilgili protokol imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde ihtiyaç duyularak, Maliye Bakanlığı’nın, KKTC Merkez Bankası’ndan kullandığı, kısa vadeli toplam 634 milyon, 743 bin TL avansın bakiyesinin ödenmesi konusundaki protokole Maliye Bakanı Özdemir Berova ile KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay imza attı.

-Berova

Berova yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı’nın, mali yükümlülüklerine gösterilen hassasiyet çerçevesinde Bakanlığın tüm mükellefiyetlerini yerine getirmek için adımlar atmaya devam edeceğini vurguladı.

Özdemir Berova, 2023 yılı Ekim ayından itibaren tüm DİBS borç ödemelerinin tamamlandığını, güncel borçların ödendiğini açıkladı.

Berova, bu anlaşma ile de KKTC Merkez Bankası’na olan, pandemi dönemine ait geriye dönük borçların ödemesinin protokole bağlandığını ve ödeme stratejisinin belirlendiğini kaydetti.