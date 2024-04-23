Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104. Yılı’ ve ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Berova mesajında, dünyada kutlanan tek çocuk bayramının 23 Nisan olduğuna dikkat çekti. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova kutlama mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılışının 104. Yıldönümünü kutlamanın, sevinç, heyecan ve coşkusunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü aydınlık yarınların güvencesi olan tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir.

Dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olan ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, hangi ülke olursa olsun, dil, din, ırk gözetmeksizin geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızın savaştan, açlıktan, yoksulluktan ölmediği bir dünya inşa etmek, onlara daha güzel yarınlar bırakmak, barış ve güvenli bir dünyada sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeleri en büyük görevimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ‘TBMM’nin açılışının 104. Yıldönümü’nü ve ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutlar, Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”