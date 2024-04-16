Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının çok zorlu mücadelelerden geçtiğini, 1974 Barış Harekâtı ile Kıbrıs’a barış ve huzur geldiğini vurguladı.

-“Şehit ve gazilerimiz olmasaydı, bugün Kıbrıs’ta Türk varlığından bahsedilemeyecek, Ada Yunanistan’a bağlanacaktı"

Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile birlikte verdiği büyük mücadele neticesinde devletin kuuelduğunu belirten Berova, "Bugün bu makamlarda bulunabiliyor ve görev alabiliyorsak, bunu şehit ve gazilerimizin verdiği mücadeleye borçluyuz. Ne zamanki sizler gibi büyüklerimizle bir araya gelsek, daima gurur, şeref ve mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu mücadeleyi verdiniz” dedi.

-Yüca

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nüsrettin Yüca da, “Bugünlere gelebilmek için, Mücahitlerimiz ile birlikte büyük mücadeleler verdik. Bir devlet, bir cumhuriyet kurduk. Bu devleti yaşatmak için mücadelemiz devam etmekte. Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Herkes bilsin ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak. Şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Bu cumhuriyeti hep birlikte yaşatmak için üzerimize düşen görev her ne olursa, yapmaya dün olduğu gibi bugünde hazırız.” dedi.