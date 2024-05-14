Maliye Bakanı Özdemir Berova, resmi temaslarda bulunmak amacıyla yarın Ankara’ya gidiyor.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Berova yarın saat 18.00’de Ankara Ticaret Odası, 19.00’ da ise Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni ziyaret edecek.

Berova, 16 Mayıs Perşembe sabahı saat 10.00’da ise Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ile görüşecek. Daha sonra 14.00’de MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ve ardından Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ile bir araya gelecek Berova, Ankara’daki temaslarını 16 Mayıs Perşembe günü tamamlayacak. Berova’nın perşembe gecesi ülkeye dönmesi bekleniyor.

Berova’ya temaslarında, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Saadet Hüdaverdi, Maliye Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu, MÜSİAD KKTC Başkan Yardımcısı İrfan Yılmaz ile KTSO, KTSO Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik edecek.