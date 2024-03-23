Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı Osman Örek’in 25’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Berova, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderlerinden merhum Osman Örek’i ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” dedi.

Berova mesajında şunları kaydetti:

“Hayatını ulusal davaya sahip çıkarak, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine adayan, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başbakanı olarak halkına büyük hizmetleri bulunan Osman Örek’i vefatının 25’inci yıl dönümünde sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. Mücadelesi ile Kıbrıs Türk halkının gönlünde yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad olsun.”