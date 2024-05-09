Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakanlık toplantı salonunda yer alan kabulde konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Berova, Türkiye ve KKTC arasında güçlü ve tarihi bağlar olduğuna işaret ederek, bu bağların iki ülke arasında her alanda yapılan ve yapılacak olan karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, ortak çalışmaların ve iş birliğinin geliştirilmesiyle daha da güçlendiğini kaydetti ve “Esas hedefimiz ülkemizi ekonomik olarak kalkındırmak” dedi.

Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini de belirten Berova, deneyimlerin paylaşılması için temaslarının sürdüğünü, geçen ekimde Mersin’i ziyaret ederek, serbest limanda incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

“Mersin'in Kıbrıs Türk halkı için ayrı bir öneme sahip olduğunu” söyleyen Berova, “Mersin’in, geçmişten bugüne Türkiye ve Kıbrıs arasında deniz taşımacılığının ana giriş ve çıkış kapısı olduğunu, deniz yolu ile olan ithalat ve ihracatın da büyük çoğunluğunun Mersin üzerinden yapıldığını” söyledi.

KKTC’nin pek çok alanda yatırım yapabilecek alanlara sahip olduğunu söyleyen Berova, ekonomik kalkınma hamlesi içerisinde yerli ve yabancı yatırımcının iş birliğini önemsediklerini belirtti.

MTOSB Başkanı Tekli de, kabulünden dolayı Berova’ya teşekkür ederek, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte KKTC’de bulunmaktan mutlu olduklarını söyledi.

MTOSB olarak 300 sanayicisi olan bir bölgenin uzun yıllardır yönetiminde bulunduklarını söyleyen Tekli, “iki ülke iş insanlarının iş birliğine ve mevcut olan iş birliğinin gelişmesine de her türlü desteği vermeye hazır olduklarını” kaydetti.

Görüşmenin sonunda hediye teatisinde bulunuldu.