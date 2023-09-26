Maliye Bakanı Özdemir Berova, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu’yu kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Maliye Bakanı Berova’ya bu yıl 8 Ekim'de yapılacak 23. Geleneksel Büyükkonuk EkoGün etkinliği davetiyesini sundu.

Tuğlu, Berova’ya belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, festivallerin kültürün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve turizm açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

İlk eko köylerden biri olan Büyükkonuk’un marka haline geldiğini kaydeden Maliye Bakanı, bölgenin bu özelliğini bugün de koruduğunu kaydederek, emeği geçenleri tebrik etti.

Berova, buram buram kültür kokan, gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı böyle bir etkinliğe katılmaktan son derece mutlu olacağını da sözlerine ekledi.