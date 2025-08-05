Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral’ı kabul etti.

Maliye Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede, Din İşleri Dairesi’nin genel işleyişi hakkında bilgi verilirken, kurumun faaliyet alanları ve mevcut projeleri ele alındı.

Kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Maliye Bakanı Berova, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral ise, kabulden dolayı Bakan Berova’ya teşekkür ederek, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi aktardı.