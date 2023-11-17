Maliye Bakanı Özdemir Berova, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) heyetini kabul etti.

Kabulde, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalın Kılıç, Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Niusha Eivazzadeh ile KKTC Tanıtım Birimi Sorumlusu Filiz Çakar, Bakan Berova’ya üniversitenin çalışmalarını aktardı.

Ülkede, kamu yönetiminin güçlendirilmesi ve Kalkınma Planı çerçevesinde katkılar sunmaya hazır olduklarını dile getiren KİÜ heyeti ayrıca, yeni Yüksek Lisans programlarından “Kamu Maliyesi” hakkında da bilgi verdi.

Yükseköğrenimde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunularak, iş birliği kapsamında ülkede yüksek öğretim seviyesinin artırılabileceğine dikkat çekildi.

Ülke kalkınmasında üniversitelerin ekonomik, sosyal ve kültürel önemine değinen Maliye Bakanı Özdemir Berova, ancak bunların yanında eğitim kalitesinin de düşürülmemesi gerektiğini vurgulayarak, toplumun geleceğini şekillendiren yükseköğrenimin, bilim üreten, nitelikli insan gücü yetiştiren kurumlar olduğuna dikkat çekti.