Maliye Bakanı Özdemir Berova, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” dolayısıyla, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

-Kibrit

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Engelliler Haftası’nın başlangıç gününde Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın derneği ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu duyarlılığından ötürü teşekkür etti. Kibrit, “Bugünü, bu haftayı önemsiyor olmanız bizleri sevindirmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin bir dernekten öte bir sağlık merkezi olduğuna dikkati çeken Kibrit, ülkedeki engelli vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, daha kaliteli ve çok daha sağlıklı yaşam sürmeleri, toplumla iç içe, eşit bireyler olarak yer almaları için çalıştıklarının altını çizdi.

Kibrit; “Tamamen duyarlı kurum, kuruluş ve vatandaşların bağışlarıyla ayakta duran derneğimizde, yalnızca 830 üyeye değil, ihtiyacı olanlara koltuk değneği, yürüteç, tekerlekli sandalye gibi tıbbi desteği de tutanak karşılığı, hiçbir ücret talep etmeden kullanımlarına sunma fırsatı veriyoruz” diye konuştu.

Devletin tüm organları ve Maliye Bakanlığı'yla da iş birliği içerisinde, dirsek dirseğe çalıştıklarına vurgu yapan Kibrit, bugün Berova’yı ağırladıkları toplantı salonunun da TİKA’nın desteğiyle hayata geçtiğinin altını çizerek, bu vesileyle derneğe ve üyelere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Dernek olarak, yürüttükleri “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi Projesi” gereği, engelli bireylerin haklarının korunması ve özel sektörde de istihdamın önündeki engellerin kaldırılması amacıyla bilimsel çalışmalar yaptıklarına vurgu yapan Kibrit, bu bilimsel çalışmaların sonuçlarını da yine tüm paydaşlarla paylaşacaklarını belirtti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, bir doktor, bir bakan ve öncesinde de komitelerde görev alan bir milletvekili olarak, Dernekle sıkı bir iş birliği içerisinde çalıştıklarını hatırlatarak, Derneğin gelişimini yakından takip etme imkânı bulduğunu ve bu ilerlemelerden son derece memnuniyet duyduğunu söyledi. Berova, Dernek yönetimini tebrik ve takdir ederek; “yaptığınız çalışmaları, emeklerinizi, mücadelenizi takdirle izliyor ve önemsiyoruz” dedi.

“Engelli bireylerimizin, insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanması, istihdamının desteklenmesi, üretime katılımını sağlamak, asli görevimizdir” diyen Berova, engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak, gerek yasalarda, gerekse uygulamalarda yapılan iyileştirmelerin de devam edeceğini kaydetti ve hükümetin bu konuda hassas ve duyarlı olduğunu ekledi.

Ziyaret vesilesi ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, toplumsal bir de mesaj veren Berova, “Sevgi Her Engelli Aşar” şiarıyla yola çıkan toplumun her bir bireyin, engelli vatandaşların yaşadığı zorluğu anlamalarını, onlara yaşımın her alanında destek çıkarak, dayanışma içinde daha güzel bir dünya inşa etmelerinin mümkün olduğunu belirtti.

Berova, Engelli istihdamının özel sektörde de desteklenmesi, engelli bireylerin üretime dahil edilmesi ile engellerin birlikte aşılacağını söyledi.

Görüşmenin sonunda, Kibrit, Berova’ya imzalı kitabını takdim etti.