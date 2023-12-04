Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) icra kurulu üyelerini kabul etti.

Maliye Bakanlığı Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova görüşmede yaptığı konuşmada, özellikle alt ve orta gruplardaki halkın ekonomik sıkıntıların minimalize edilmesi yönünde hareket etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Berova, pandemi süreci, ardından yüksek enflasyon, ardından asrın felaketi 6 Şubat depremi ve Rusya-Ukrayna savaşının ülke ekonomisini de ciddi anlamda olumsuz etkilediğini, bu sürecin hem sosyal, hem de ekonomik açıdan iyileştirilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Berova, “Hükümetimizin ve elbette Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’in, bize en temel olarak bu geçen süreç içerisinde özellikle alt ve orta gruplardaki ekonomik sıkıntıların minimalize edilmesi adına direktifleri açık ve nettir. Bu vesile ile bizde kamu maliyesi olarak bu şiarda hareket etmeye çalışıyoruz” dedi.

-Serdaroğlu

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın Sendika yetkilileriyle verimli bir çalışma ortamı yaratılması adına atılan adımlardan ; gerek çalışanların haklarının korunması, gerekse terfiler noktasında gösterilen iyi niyetten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Serdaroğlu, Maliye Bakanı Berova’nın ekonomik koşullarda göz önünde bulundurulduğunda zor bir süreçte, zor bir görev üstlendiğini kaydetti ve “bu dönemde çok daha fazla sabıra ihtiyacınız olacağını düşünerek sizlere sabır tespihi armağan ediyoruz” dedi.

Görüşmede, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Burak Şoföroğlu ile Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü ve Karma İşçi Komitesi Başkanı Yusuf Ersoy da hazır bulundu.