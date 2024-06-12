Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, Gazimağusa ve Girne Limanlarında konuşlandırılmak üzere 2 adet mobil X-Ray tarama sistemi hibe anlaşması bugün Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nda imzalandı.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşmaya, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat imza koydu.

Anlaşmayla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı arasında, kaçakçılıkla mücadele alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi, ticaretin güvenliğinin sağlanması ve tecrübe paylaşımının gerçekleştirilmesi amacıyla ikili iş birliği kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı tarafından 2 adet mobil X-Ray tarama sistemi hibe edildi.

Bugün ayrıca, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren “2023 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” ile 3 Mayıs tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Narenciye Sektöründe İleri Meyve İşleme, Donmuş ve Soğuk Depolama Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesinin Uygulanması Hakkında Mutabakat Zaptı” hükümlerine dayanılarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında soğuk ve donmuş muhafaza odaları yapımı, meyve suyu konsantresi üretim kapasitesinin artırılması, güneş enerji sistemi kurulumu ve yeni ürün üretimine dönük meyve ileri işleme yatırımlarının gerçekleşmesine ilişkin Protokol de imzaladı.