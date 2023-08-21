Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, yeni Ercan Havalimanı'nın terminal, gümrük ve kargo bölümlerinde incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette Berova’ya T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri bilgi verdi.

T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkililerinin gümrük binasının yakın zamanda hizmete gireceğini kaydettiği belirtildi.

 

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Maliye Bakanı Dr. Berova’ya ziyaretinde, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.