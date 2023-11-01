Maliye Bakanı Berova, Ercan Havalimanı’nda, yaklaşık iki hafta içinde hizmet vermeye hazırlanan, yeni gümrük, kargo binasının son durumunu yerinde görmek amacıyla incelemelerde bulundu.

Berova burada, T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri ve gümrük çalışanlarından teknik ve fiziki altyapısının son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, binanın yapımı tamamlanan bölümlerini gezen Bakan Berova, gördüğü eksikliklerin bir an önce giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Berova ayrıca, kargo binasında yerini alan, ithal ve ihraç edilecek soğuk zincire tabi ilaçlar, gıda maddeleri, et, balık ve süt ürünlerinin muhafazası amacıyla kullanılacak soğutucu dolapları da yerinde inceledi.

Özdemir Berova ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, yeni Ercan Havalimanı’nda, yeni gümrük, kargo binasının açılabilecek duruma geldiğini görmekten son derece mutlu olduğunu belirterek; “Ercan Havalimanı’nda yer alan yeni gümrük ve kargo binamız, incelemelerimiz sırasında gözlemlediğimiz birtakım eksikliklerde tamamlandığı takdirde, yaklaşık iki hafta içinde hizmet vermeye başlayacak. Tamamlandığında ise halkımız Ercan Havalimanı’nda son derece çağdaş ve modern bir Gümrük, kargo hizmet binasına kavuşacak” dedi.

Maliye Bakanı Berova’ya ziyaretinde, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü Yusuf Ersoy ile Özel Kalem Müdürü Kamil Ağcabay eşlik etti.