Ankara'da temaslarını sürdüren Maliye Bakanı Özdemir Berova, “Dünden Bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ressamları Altındağ Çalıştayı ve Sergisi”nin açılışına katıldı.
Maliye Bakanlığından verilen bilgiye göre, Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde yer alan sergi KKTC Ankara Büyükelçiliği, Altındağ Belediyesi iş birliğinde ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlendi.
Maliye Bakanı Özdemir Berova, sergi açılışının ardından Altındağ Belediyesi KKTC Parkı ve Kıbrıs Şehitleri Hatıra Ormanı’nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 49 KKTC vatandaşının anısına düzenlenen fidan dikimine katıldı.
Sergi ve fidan dikimine, Ankara'da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar da katılmıştı.