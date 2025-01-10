Yerel medyadaki haberlere göre, Malezya'nın Selangor eyaletindeki Yüksek Mahkeme, doğum sonrası yaşadığı kanama yüzünden hayatını kaybeden kadına ilişkin kararı açıkladı.

Kararda, hastanın kanaması olmasına rağmen, müdahale etmediği ve hastayı "kayıt dışı" hemşirelere emanet ederek "bir şeyler içmeye" gittiği belirtilen doktorların "tıbbi ihmalden" suçlu bulunduğu ifade edildi.

Mahkeme kararında ayrıca doktorların çalıştığı hastanenin, kadının ailesine 1,3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildiği kaydedildi.