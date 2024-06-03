“Elektrik zammı, AKSA‘nın kazancının artması için alınan şaibeli bir karar"

Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendisler Odaları Birliği’ne bağlı Makine Mühendisleri Odası, elektriğe yapılan zammı eleştirerek, bu zammın geçerli nedeni olmadığını, eğer varsa belgelerle açıklanması gerektiğini savundu.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner yaptığı açıklamada, hükümetin önce anlaşma yaptığını ve ardından anlaşmayı yasalara uydurmak için hukuki düzenlemeye gittiğini, Kalecik III sözleşmesinin buna örnek olduğunu öne sürerek, zam kararının AKSA’nın kazancının artırılması için alındığını iddia etti.

AKSA’ya yapılan ödemelerin meblağlarına işaret eden Yarkıner, AKSA tarafından her ay tanzim edilen faturanın KIB-TEK Yönetim Kurulu’ndan kimse tarafından imzalanmadığını, teslim alınmadığını ve teftiş yapılmadığını ileri sürdü,

Yarkıner, “Ne KIB-TEK Yönetimi ne Başbakan ve ne de Enerji Bakanı, Kalecik III imzalarken verdikleri zararın farkında, eğer farkında olsalar imzalamazlardı veya başka bir usulsüzlük vardır.” dedi.

Yarkıner, “Kalecik III Sözleşmesi’nin yasal ve kamusal yarar içeren bir anlaşma olmadığını” savundu.

Kalecik III’ü imzalayanların AKSA giderse ne olacağını sorduğuna işaret eden Yarkıner, “Bunu yasaya uygun olmayan sözleşme imzalarken düşünecektiniz. Ancak onun da çözümü var yeter ki siz devlet yönetme sorumluluğunuzu idrak ediniz.” dedi.

Yarkıner, şöyle devam etti:

“AKSA ile yapılacak sözleşmede satın alınacak elektrik enerjisinin zamanı ve miktarı ihtiyaca göre tespit edilerek sözleşme yapılması halinde bir yıl içerisinde KIB-TEK enerji üretim kabiliyetini ve üretim maliyetini iyileştirebilecek seviyeye gelecektir, müteakip yıl ise AKSA‘ya ihtiyaç olmadan enerji birim fiyatını da düşürerek KKTC’nin elektriğini üretebilecektir. Bunun için, kamusal yararı hedeflemek, İlkeli çalışmak ve dürüst mühendislerden ve yönetim kadrolarından istifade etmek gerekir.

Sonuç olarak, elektrik zammı AKSA‘nın kazancının artması için alınan şaibeli bir karardır. Bu şaibeler sonucunda KKTC halkının ve Türkiye halkının parası denetlenmeden, birileri tarafından yürütülüyor. Bu konuya sessiz kalmak hem günaha ortak olmak demektir hem de aptal yerine konmak demektir.”

Yarkıner, Başsavcılığa çağrıda bulunarak, Kalecik III‘ün mahkeme huzuruna gelmesi için gereğinin yapılmasını talep etti.