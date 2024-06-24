Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Meclis Genel Kurulu’nda oy birliğiyle onaylandı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komite Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun “Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Önerisi" Komite raporunu okudu.

Yasa Önerisi oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

-Özdenefe

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Yüksek Mahkeme ve mahkemelerin daha etkin çalışabilmesi için bazı talepler olduğunu ve Meclis’in de olumlu cevap verdiğini kaydetti.

Yüksek Adliye Kurulu’nun işleyişiyle ilgili daha yüksek sesle konuşulmaya başlandığını ifade eden Özdenefe, Yüksek Adliye Kurulu’nun işleyişiyle ilgili bilgi verdi.

Tüm idari işlemlerde bir denetimin olması gerektiğini kaydeden Özdenefe, “Ülkemizde 1985 yılından kalan Yüksek Adliye Kurulu Yasası bu noktada ciddi eksiklikler ihtiva etmektedir.” dedi.

Yüksek Adliye Kurulu’nun yargıçların alınma, atanmaları, terfi ve disiplin işlerine bakan bir kurul olduğunu kaydeden Özdenefe, Yüksek Adliye Kurulu’nda bu işlemlerin halen daha gerekçesiz ve gizli oylamayla yapıldığını söyledi.

“İdarenin işlemleri, gerekçeli olarak yazılmak zorundadır.” diye konuşan Özdenefe, mesleğini icra eden bin civarında avukat olduğunu belirtti.

Özdenefe, “Avukatlar arasında gittikçe yaygınlaşan bir inanış vardır. ‘Münhalle açıldığında kimlerin alınacağı zaten bellidir’ inanışı vardır. Bu algının olması yanlıştır. Yargı bağımsızlığı açısından kabul edilebilir değildir.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Yasa Tasarısı oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra Sayıştay Komitesi Başkanı Teberrüken Uluçay, Sayıştay Komitesinin, Atatürk Öğretmen Akademisi 2021 Mali Yılı Bütçe Uygulama Sonuçlarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporuna İlişkin Raporu okudu.

Haber: Mehmet Kara