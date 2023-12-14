Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden temin ettiği sahte Pakistan pasaportu ile Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken yakalanan Muhammad Usman bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olguları aktardı. Polis, zanlının 13 Aralık 2023 tarihinde saat 18.40’ta Ercan Havalimanı’nda Güney Kıbrıs’tan 500 Euro para karşılığında temin ettiği başka bir şahıs adına düzenlenen Pakistan pasaportu ve Rum kesimine ait oturma iznini transit olarak Türkiye üzerinden Belgrad'a gitmek maksadı ile görevli muhaceret memuruna ibraz ettiğini açıkladı. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının sorgusunda bazı beyanlarda bulunduğunu, bu beyanların araştırılacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.,

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.