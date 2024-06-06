Gazimağusa Belediyesi’nin düzenlediği “Mağusa’nın Flamingoları” adlı fotoğraf yarışmasında ödüle layık görülenler açıklandı ve ödülleri verildi.

Yarışmaya katılan 61 fotoğrafın sergilenmeye hak kazandığı Gazimağusa Bandabuliya’da yer alan etkinlikte kazananlara ödülleri takdim edildi, jüri üyeleri tarafından katılımcılara sertifika verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Fotoğraf Sanatçısı ve Akademisyen Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe, Fotoğraf Sanatçısı ve Araştırmacı Kadir Kaba, Fotoğraf Sanatçısı Hasan Bağlar, Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı- Kuş Gözlemcisi Dr. Asuman Korukoğlu Kuyucu ve Gazimağusa Belediyesi Kültür Şube Amiri Onursal Akdeniz’in Seçici Kurul olarak görev aldığı yarışmada Serhat Karaderi birincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülüne, Eyüp Tamer Hüdaverdioğlu ikincilik, Mehmet Ali Karahasan ve Veysi Canateş de mansiyon ödülünün sahibi oldu.

Gazimağusa Bandabuliya’da düzenlenen sergi açılışında konuşan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Gazimağusa’nın son bir yıldan beri yoğun kültür-sanat etkinliklerinin organize edildiği şehir olduğunu ve kültür-sanat çalışmaları alanında da Bandabuliya’nın bilinen bir marka haline geldiğini söyledi.

Uluçay, Gazimağusa’nın aynı zamanda önemli sulak alanları barındıran bir kent olduğuna da işaret etti.

Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak çalışmalarını yoğun bir şekilde yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda Baykal Tüneli’ni bir müze ve kullanılır bir alan haline getirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Uluçay, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu ile çalışma yürütüp Başkan Erdal Özcenk ile bir iş birliği protokolü imzaladıklarına da işaret ederek, “Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin yarı zamanlı çalışma olanağı sağladık ve iki yüzden fazla öğrenci de bu olanaktan faydalandı” dedi.

Uluçay, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’a, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ersoy’a ‘’Mağusa’nın Flamingoları’’ yarışmasına gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ederken, yarışmada yer alan jüri üyelerine ve tüm katılımcılara da teşekkürlerini sundu.