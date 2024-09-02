Mağusa Suriçi Panayırı sürüyor. Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Festivalciler Derneği tarafından organize edilen, stant gelirlerinin Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacağı Mağusa Suriçi Panayırı programına göre bu akşam 20.30’da Cihan Tunceli Band konseri olacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Gazimağusa Halk Dansları Derneği ekibi yarın akşam 20.00’de gösteri sunacak, saat 20.30’da Sidar Karakuş sahne alacak.

Çarşamba akşamı saat 20.30’da DJ Tüner sahne alacak, Perşembe akşamı saat 20.00’de Othello Folklor Derneği gösteri sunacak, saat 20.30’da Burcu Arıkel sahne alacak.

Cuma akşamı saat 20.30’da Grup Otantik sahne alacak, Mağusa Suriçi Panayırı’nın son akşamı Cumartesi saat 20.00’de Retro Mix sahne alacak, 20.30'da Kuzey Kıbrıs İranlılar Kulübü ile İran Gecesi yapılacak, saat 21.30'da ise Grup Buğday konseri olacak.