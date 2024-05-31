Dünya Çocuk Günü nedeniyle özel eğitim okullarındaki öğrencilerin katılımıyla Mağusa Ravelin Lions Kulübü ana sponsorluğunda düzenlenen Engelsiz Şölen yapıldı.

Kulüpten verilen bilgiye göre, Desdemona ve Salamis Lions Kulüplerinin de paydaş olduğu, Doğu Akdeniz Üniversitesi özel eğitim öğrencileri ile birlikte düzenlenen şölene Gazimağusa-İskele bölgesindeki tüm özel eğitim okullarının öğrencileri katıldı.

Etkinlikte; her yaş grubuna uygun oyunlar, yüz boyama ve danslar eşliğinde özel gereksinimli çocuklar izaz ikramlarla eğlendi.