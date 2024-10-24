Gazimağusa Belediyesi ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası işbirliğinde, Işık Kitabevi, Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği ve Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin desteklediği “Üreterek Direnmek” konseptiyle düzenlenen “Mağusa Kitap ve Üretim Festivali” bu akşam başlıyor.

Gazimağusa Bandabuliya’da yer alacak festival, pazar akşamına kadar sürecek.

Festivalin açılış etkinliği bugün saat 18.00’de yapılacak. Stantlar ise saat 16.00’dan itibaren açık olacak.

Saat 18.00’de Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga’nın konuşmalarıyla açılacak Mağusa Kitap ve Üretim Festivali’nde, karikatür sergisi de açılacak. İlk gecede sanatçı Umut Albayrak da konser verecek.

Odak noktası “Kıbrıs kültürü” olan etkinlikte, ülkedeki yayınevlerinin ve üreticilerin stantları yer alacak.

Konser, şiir dinletisi, kitap tanıtımı, film gösterimi ve açıkoturum gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği ve kurulacak stantlarda tadımlık ikramlarla satışların olacağı festivalde indirimli kitap satışı da yapılacak.

Mağusa Suriçi esnafı ise festival boyunca indirim şenliği düzenleyecek.

Festivalde, üretim stantları 16.00-22.00 saatleri arasında, kitapevleri stantları 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak.

Kitapevi stantlarında ayrıca ülkenin kitap yazarlarının imza günü etkinliği de yapılacak.