Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un daveti üzerine salı günü Güney Kıbrıs’a bir çalışma ziyareti yapacağı haber verildi.

Haravgi gazetesi yapılan resmî açıklamaya dayanarak, Szijjarto ile Kombos arasında yapılacak görüşmelerin gündeminde ikili ilişkiler, Kıbrıs sorunu ve Macaristan’ın 2024 yılının ikinci yarısında AB Konseyi başkanlığını üstelenmesinin yer alacağını yazdı.

İki bakanın Orta Doğu ve Ukrayna’daki gelişmeler merkezinde olmak üzere uluslararası konularla ilgili fikir alışverişinde bulunacağını da yazan gazete, programa göre iki bakanın önce baş başa görüşeceklerini, ardından da heyetlerin katılımıyla genişletilmiş istişarelerde bulunacaklarını belirtti.

İstişarelerin ardından iki bakanın basına açıklamalarda bulunacağı, ardından da büyükelçiliğin açılışının yapılacağı Macaristan Büyükelçilik binasına gidecekleri kaydedildi.