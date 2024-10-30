Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Bettel görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’daki çeşitli taraflar arasındaki köprü olduğunu söylerken, Kombos ise açıklamasında Güney Kıbrıs’ın Orta Doğu’daki anlaşmazlık konusunda doğru mesajlar vermeye çalışarak, dost ülkelerle iş birliğinde bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasında ülkesinin Kıbrıs sorununa olan desteğini de ifade eden Bettel, barışçıl bir müzakere yanı sıra uluslararası hukuka dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne ihtiyaç olduğunu savundu.

Gazeteye göre, Bettel ile Kombos görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada ikili ilişkilerin eğitim, kültür ve yatırımlar alanında daha fazla güçlenebileceğini belirtirken, AB’nin Orta Doğu’daki barış için daha fazla şey yapması gerektiği ve yapabileceği konusunda da mutabık kaldı.

Gazeteye göre Kombos iki ülkenin yakın zamanda ikili diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 55’inci yılını kutlayacaklarını da sözlerine ekledi.