İsrail Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Lübnan'dan İsrail'in Lübnan sınırına yakın yerleşim yerlerine 15 füze atıldığı belirtildi.

Batı Celile bölgesindeki iki noktada çıkan yangına itfaiyenin müdahale ettiği ve yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Füze saldırıları nedeniyle İsrail'in Lübnan sınırına yakın bölgelerinde sirenlerin çaldığı da aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada da bir İsrail askeri noktasının vurulduğu duyuruldu.

Gazze'ye saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan’daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının 22 Ağustos'ta yayınladığı raporuna göre, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da 8 Ekim'den bu yana 436'sı Hizbullah mensubu, 564 kişi hayatını kaybetti, 1848 kişi yaralandı. Saldırılar sonucu 110 binden fazla Lübnanlı yerinden edildi.