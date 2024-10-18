Rum Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarının faaliyetleri neticesinde Lübnan’a gönderilmek üzere 3 ton ilaç toplandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi toplanan ilaçların dün Güney Kıbrıs’taki Lübnan Büyükelçisi Claude El Hajal’a, eski Larnaka Havalimanı'nda teslim edildiğini yazdı.

İnsani yardımın, Lübnan makamlarının çağrısı sonrasında toplandığını yazan gazete ilaçların, bugün hava yoluyla Beyrut’a gönderileceğini belirtti.

Habere göre Lübnan Büyükelçisi Hajal, sağladığı yardım ve destekten dolayı Güney Kıbrıs’a teşekkürlerini sundu.