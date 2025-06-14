Lübnan, İsrail ile İran arasındaki gerginlik sebebiyle dün geç saatlerde kapattığı hava sahasının tekrar açıldığını duyurdu.

Lübnan haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Fayiz Rasamini, Sivil Havacılık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde, Lübnan hava sahasının cumartesi sabah 10.00’da yeniden açıldığını duyurdu.

Rasamini, "ülke hava sahasını kapatma kararının ve beraberindeki olağanüstü önlemlerin tamamen güvenlik gereklilikleri nedeniyle alınmış olduğunu" belirtti.

Haberde, alınan karar kapsamda Middle East Airlines’in (MEA) uçuşlarını iptal ettiği uçuşları yeni saatlere göre yeniden planlayacağı ve bu konuda en kısa sürede detaylı bir açıklama yapılacağı aktarıldı.