Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın dün Güney Kıbrıs’a günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri, bölgedeki gelişmeleri ve AB-Lübnan ilişkilerini ele aldıklarını yazan Alithia gazetesi, iki başkanın açıklamalarında da iki ülke arasındaki yakın ilişkilere değindiklerini aynı zamanda ülkeleri ve halkları arasındaki karşılıklı desteğe işaret ettiklerini iletti.

Hristodulidis ile Avn’ın ilk önce başkanlık sarayında baş başa bir görüşme, ardından iki ülke heyetleri arasındaki genişletilmiş görüşme yapıldığını yazan gazete, iki başkanın bunun ardından ise basına açıklamalarda bulunduğunu ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Stratejik İş Birliği” başlıklı haberinde, Joseph Avn’ın 15 yılın ardından Güney Kıbrıs’a giden ilk Lübnan Cumhurbaşkanı olduğuna işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Avn’ı karşılaması sırasında da buna vurgu yaptığını yazan gazete, Hristodulidis’in Rum kesiminin Lübnan ile Avrupa Birliği (AB) arasında iletişim kanalı olarak faaliyet gösterdiğini vurguladığını iletti.

Hristodulidis’in, Avn’ın Brüksel’e giderek, AB liderlerini bilgilendirmesi konusundaki kendi faaliyetlerine atıfta bulunduğunu da kaydeden gazete, iki ülkenin stratejik iş birliğinin Hristodulidis ve Avn için ortak bir hedef teşkil ettiğini belirtti.

Hristodulidis’in Lübnan Cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından Beyrut’ta Avn’la görüşen ilk liderlerden olduğu ve Hristodulidis’in Avn’la halihazırda iyi bir iş birliği ilişkisi geliştirdiği de kaydedildi.

Hristodulidis’in başkanlık sarayında yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanıyla birlikte Beyrut’a yaptıkları ortak ziyarette Lübnan için ilan edilen bir milyar Euro’luk yardım paketinin önemine de değindiğini ileten gazete, Hristodulidis’in Avn’ı, Rum kesiminin AB dönem başkanlığı çerçevesinde 2026 yılının nisan ayında Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilecek gayri resmi Avrupa Konseyi toplantısına davet ettiğini de kaydetti.

İki başkanın basına yaptıkları açıklamalarda iki ülke arasındaki yakın ve uzun süreli ilişkilere atıfta bulunduklarını da yazan gazete, Hristodulidis ile Avn arasında yapılan görüşmede ticaret, turizm, enerji, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki iş birliğinin daha da genişletilmesinin yollarının ele alındığını vurguladı.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Rum kesiminin Lübnan açısından istikrarlı ve güvenilir bir ortak olmaya devam ettiğini belirterek, Rum kesiminin Lübnan’ın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü de desteklediğini ifade etti.

Görüşmede, Lübnan ile AB arasındaki ilişkilere özel bir önem verildiğini, Rum kesiminin ise bu yönde girişimlerde bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis’in Rum kesiminin, AB tarafından Lübnan için kararlaştırılan 1 milyar Euro’luk yardım paketinin hemen serbest bırakılması gerektiğini desteklediğini söylediğini de aktardı.

Hristodulidis söz konusu yardımın ilk kısmının serbest bırakılmasına dair prosedürlerin son aşamada olduğunu da söyledi.

Hristodulidis ile Avn’ın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ve bunların iki ülkeyi nasıl etkilediğini de ele aldıkları, aynı zamanda Lübnan’ın istikrar ve refahının önemini vurguladıkları da kaydedildi.

Gazze konusunda ise Hristodulidis insani yardımın hemen, güvenli ve kesintisiz akışına dair ihtiyacı vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise açıklamasında iki ülke arasında yüzyıllara dayanan ilişkilere atıfta bulunarak, coğrafi yakınlık ve ortak tarihin ötesinde iki ülkenin ortak hedefler, ortak tezler ve ortak problemlere sahip olduğunu belirtti.

Tarihi anlamda iki ülkenin ikiz gibi olduğunu, Akdeniz’in ise kendilerini ayırmayıp birleştirdiğini ifade eden Avn, Lübnan ile Güney Kıbrıs’ın ortak değerlere sahip olduğunu aynı zamanda diyalog yoluyla barışın hâkim olmasını desteklediğini belirterek, iki ülkenin de egemenlik haklarına saygı duyduğunu vurguladı.

Avn iki ülkenin ve iki halkın acılarının ortak olduğunu da söyledi.

Hristodulidis ile Avn’ın basın toplantısının tamamlanmasının ardından Lefkoşa Rum Belediyesini ziyaret ettiğini, oradan da ateşkes hattı boyunca gezdiklerini kaydeden gazete, Hristodulidis’in bunun akabinde Avn onuruna bir öğle yemeği verdiğini ekledi.