Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Kıbrıs’ta da yurttaşlar binalarının ne denli güvenli olup olmadığı konusunda endişeli…

Belediyelere bu konuda yoğun talep gelirken bu konuda ne denli yeterli teknik donanıma sahip olunup olmadığı ise merak konusu…

Başkent Lefkoşa, bu konuda taleplerin yoğun olarak geldiği şehirlerin başında geliyor…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde talepler susmuyor; vatandaşlar binalarının yapı denetimi ve sağlam olup olmadığı konusunda teknik bilgi istiyor…

Ancak bu konuda yine teknik sıkıntılar var.

LTB’nin bu kapsamda “Kardeş Şehir” protokolü çerçevesinde algoritma ve ölçüm konusunda teknik görüşme ve iş birliği yapacağı öğrenildi.

LTB yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilk teması önceki gün kurduğu belirtildi.

Teknik ekiplerin İstanbul İBB'ye ilk ziyaretini önümüzdeki hafta gerçekleştirmesi bekleniyor.

HARMANCI: “KONTROLÜ GÖZÜMÜZLE YAPACAK DEĞİLİZ…”

Konu hakkında Kıbrıs Postası'na konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Kardeş şehir protokolü kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teknik destek anlamında bir ziyaret yapacağız. Bina tespiti projeleri var. Ölçüm yapılıyor ve algoritmaya konarak binalarda-yapılarda risk ortaya konuyor. İnsanlar devamlı soruyorlar, binalarımızı gelin kontrol edin, diye… Ancak bu iş gözle olmaz. Gözümüzle mi yapacağız? Bu hususta İBB’den teknik destek anlamında bir görüşmemiz olacak” dedi.

LTB ile İBB, pandemi döneminin başında, Aralık 2020'de Kardeş Şehir protokolü imzalamıştı...

Harmancı, yapı denetim süreci geliştirilirken mevcut binalara ilişkin denetimlerin Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMO) ile iş birliğinde yapılacağını yineledi…

“ÜLKEMİZE GELEN DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARI İLE İLGİLENİYORUZ”

Öte yandan "Lefkoşa Her Zaman Yanınızda" kampanyası çerçevesinde “Dayanışma Dükkanını” da kurduklarını anlatan Harmancı, burada ülkemize gelen depremzedelerin ihtiyaçları ile ilgilendiklerini, önceki gün itibarıyla da talebin yoğunlaştığını söyledi.

Kıbrıs Postası'na konuşan Harmancı, “Şimdi market kısmını oturtmaya çalışıyoruz, rafların getirtilmesi ve sai konuları var. Organizasyon konusunda eksildikçe de çağrılarımız olacak” dedi.