Lefkoşa Türk Belediyesi'nin (LTB) “Lefkoşa Her Zaman Yanınızda” yardım kampanyası yarın yeniden başlıyor

Türkiye’nin Kahramanmaraş ili merkezli büyük depremler sonrasında dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları devam ediyor.

LTB'den yapılan açıklamata göre, bu kapsamda LTB tarafından ilk gün başlatılan kampanyada yurttaşlar, kurum ve kuruluşların destekleriyle bir tır yardım toplayan belediye, yetkililerle yaptığı temaslar neticesinde yardım kampanyasına yarın yeniden başlıyor.

-Yardımlar yarın Merkez Lefkoşa’da toplanmaya başlıyor

LTB’nin ilk gün tecrübesi sonucunda yaptığı değerlendirmeyle Küçük Kaymaklı Özker Özgür Caddesi’nde bulunan Merkez Lefkoşa (Açık Pazar alanı), Afet Yardım Merkezi olarak belirlendi.

Belediye tarafından düzenlenen “Lefkoşa Her Zaman Yanınızda” yardım kampanyası yarın yeniden başlıyor.

Yardımlar sabah 08.30 ile akşam 19.00 arasında Merkez Lefkoşa’da oluşturulan Afet Yardım Merkezi tarafından toplanacak. LTB Afet Yardım Merkezi’ne 0548 863 0582 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

-Acil ihtiyaçlar yeni battaniye, soba, kuru gıda ve termal malzemeler

Acil ihtiyaçların yeni battaniye, soba, kuru gıda ve termal malzemeler olarak belirlendiği yardımların yeni ve kullanılabilir durumda olması büyük önem arz etmektedir.

Bu malzemelere ek olarak, ihtiyaç listesi şu şekildedir:

“Yorgan, Yastık, Mont, Kazak, Çorap, Eldiven, Atkı, Bere, Ayakkabı, Bot, İç çamaşırı, Hijyen malzemeleri, İlkyardım malzemeleri, Portatif sandalye, Portatif masa, Kamp sandalyesi, Dış mekan ısıtıcısı, Uyku tulumu, Çadır, Çadır altı mat, Pilli aydınlatma, Güneş enerjili aydınlatma, El feneri, Konserve gıda, Mama, Süt, Bisküvi, Pil, Powerbank, Yağmurluk"