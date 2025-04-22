Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde hizmet veren El Ele Kreşi çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Merkez Lefkoşa’da düzenlenen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Belediye Meclis üyesi Mehmet Manavoğlu ve LTB yöneticilerinin yanı sıra aileler katıldı.

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte minikler kreş öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları halk dansları ve modern danslardan oluşan gösterileri sahnede sergiledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 7 yaşına gelen El Ele Kreşi’nin yüzlerce çocuğu mezun ettiğini ve bu çocukların eğitimlerine devam ettiğini kaydederek sağlıklı, eğitimli ve ufku açık bireyler olarak bu toplumun bir parçası haline geldiklerini ifade etti.

Harmancı, “Her devrin bir sonu vardır. Tüm makamlar gelip geçicidir. Bize kalan insanlığımız ve kişilik anlamında ne olduğumuzdur. Kreşimizi çok değerli görüyorum çünkü her çocuğumuza eşit eğitim ayrımsız tüm çocuklarımızın en temel hakkı” dedi.

Her kadını kendi ekonomik özgürlüğünü kazanacak bir düzene kavuşturmak gerektiğine de işaret eden harmancı, “O yüzden El Ele Kreşi bizim göz ağrılarımızdan, en çok değer verdiğimiz ve bu alanı geliştirmeye çalıştığımız hizmetlerden birisidir. Çünkü bu salonda olduğu gibi ülkenin bütününde de bizim bir arada olmaya, kardeşliği arttırmaya, birbirimizi daha fazla anlamaya ihtiyacımız var. Tüm öğretmenlerimize, buraya katkı sağlayan yöneticilerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Harmancı, El Ele Kreşi, Kadın Sığınma Evi, Yeni Dünya +1 Kafe, ve özel gereksinimli bireylerin taşımacılığının önemli birer mihenk taşı olarak kalacağını ve herkesin bunun üstüne bir şeyler yapmaya çalışacağını ifade ederek, “Ne mutlu ki siz veliler de bizlere güvenerek çocuklarınızı bize emanet ettiniz. İyi bir gün olsun ve Atatürk’ün izinde çocukları yetiştirmeye devam edelim” diye konuştu.