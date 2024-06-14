Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ekipleriyle denetimlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Verilen bilgiye göre, LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerine devam etti ve denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneler genel hijyen açısından denetlendi.

5 günlük Bayram tatili süresince de LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesinin acil durumlar için nöbetçi ekiplerini hazır tutacağı, herhangi bir yardım ve şikayet için yurttaşların belediyenin 24 saat hizmet veren Alo 185 Çözüm Hattı’nı arayabilecekleri anımsatıldı.