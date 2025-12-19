Lefkoşa Türk Belediyesi'nin, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamalar doğrultusunda, Boğaziçi köyünde semptomları görülen şap hastalığına karşı belediye sınırları içerisinde herhangi bir vaka bulunmamasına rağmen önleyici tedbirleri artırdığı bildirildi.

Verilen bilgiye göre, LTB bu kapsamda araçlı dezenfeksiyon noktalarını üçe çıkardı. Hamitköy çevre yolu ağıllar girişi, Güngör yolu hayvancılık bölgesi girişi ve Haspolat Sanayi Bölgesi mezbaha yolu girişinde dezenfeksiyon yapılıyor ve işlem uygulanan araçlara imzalı “Dezenfeksiyon Belgesi” veriliyor. Ayrıca, olası buluşmanın önüne geçmek ve yönlendirmeyi sağlamak amacıyla, 6 toprak yol bağlantısı da geçici olarak kapatıldı.

-Dezenfektasyon belgesi uygulaması

Hayvan taşıma araçları, kasap sevkiyat araçları, süt tankerleri, yem taşıyan araçlar, meyve ve sebze taşıyan araçlar ile traktörlerin, belirtilen noktalarda dezenfeksiyon işlemini yaptırmaları ve imzalı Dezenfeksiyon Belgesi almaları gerekiyor.